Bealera di Chiosso" e "Orchidee spontanee della provincia Granda": l'estate a San Michele Prazzo

Per immergersi nella storia e nelle peculiarità dei luoghi, nella loro bellezza. A borgata Chiesa di San Michele Prazzo, due importanti appuntamenti sono stati organizzati dall'associazione Carcoso per San Michel.

Questa sera, giovedì 11 agosto, alle ore 20.30 verrà proiettato "Bealera di Chiosso", l'interessante documentario girato da Giacomo Allinei sul canale che per molti anni (dal 1500) è stato utilizzato per approvvigionarsi di acqua per scopi irrigui dalla Fonte Nera, ai piedi del Monte Chersogno.

Alla serata sarà presente Franco Baudino, montanaro per scelta che in questi anni ha ripulito la Bealera per rivendicarne la memoria.

A cura di Renato Lombardo, invece, sarà la serata di martedì 16 agosto. Alle ore 20.30 un interessante viaggio alla scoperta delle "Orchidee spontanee della provincia Granda".

I due appuntamenti sono entrambi ad ingresso libero, realizzati con il patrocinio del comune di Prazzo e dell'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira.