Controlli della Polizia Ferroviaria sui treni del mare a Fossano e Mondovì: più che triplicata l'utenza

Personale del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle D’Aosta dal 12 al 17 agosto ha predisposto l’intensificazione dei servizi di controllo ed antiborseggio, nelle stazioni ferroviarie site sul territorio di competenza.

Sono state impiegate 113 pattuglie nelle stazioni e 10 a bordo treno per un totale di 24 treni scortati conseguendo i seguenti risultati: oltre 1800 le persone controllate di cui 801 stranieri e una persona è stata indagata in stato di libertà.

In particolare, in questa provincia, il personale della Specialità è stato impiegato anche nelle stazioni non presidiate di Mondovì e Fossano in relazione ai cosiddetti treni mare, che in questo periodo, durante tutti i fine settimana, fa registrare un flusso di viaggiatori più che triplicato rispetto alla quotidianità.