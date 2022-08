"La statua della Madonna è a casa nostra, a Sant'Albano Stura. Non è stata rubata"

Non sono stati dei ladri a portare via la statua.

La Madonna dei Lacs des Bresses, posta al confine tra Francia e Italia, nel comune di Valdeblore, raggiungibile dall’Italia attraverso la Valle Gesso, non è stata rubata, ma semplicemente presa da chi l'aveva portata lassù, ormai quattordici annii fa. Era stato il signor Antonio Mellano di Sant'Albano Stura.

La Madonna era un ricordo e un omaggio alla moglie Giusy, scomparsa qualche tempo prima. Dopo quel lutto, la decisione di portare lassù, a quasi 3mila metri di quota, la statua.

Qualche settimana fa, visto lo stato in cui versava, a causa delle intemperie a cui è esposta da 14 anni, la valutazione che fosse necessario provare a rimetterla a nuovo. Prima un tentativo di ridipingerla e poi la decisione: la portiamo via e, nella prossima primavera, la sostituiamo con una uguale o con una in legno.

E' stata presa per avere il modello e poterla, quindi, far rifare con le stesse dimensioni e caratteristiche, praticamente uguale.

Non immaginava, il signor Antonio, che avrebbero scatenato tali e tante reazioni. Il sindaco di Valdeblore, Carole Cervel, ha dichiarato di voler sporgere denuncia contro ignoti. "Non pensavamo di creare un tale trambusto - spiega la nuora del signor Antonio, che ci ha contattati. Lo abbiamo scritto nel quaderno presente sul posto. Pensavamo bastasse. Ci dispiace, ma vogliamo solo rimetterla a nuovo. Provvederemo a contattare il Comune di Valdeblore per assicurare che il "furto" è a fin di bene e che presto la Madonna tornerà lassù. Siamo i primi a volerlo".