I Lyradanz in concerto a San Damiano Macra

A San Damiano Macra, per la rassegna "Musica in cammino" organizzata dall'associazione Escarton APS e dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, sabato 21 agosto ci sarà una coinvolgente giornata di musica ed emozioni.

Dalle ore 15.30 sotto il Pellerin, in via Roma, stage gratuito di balli folk ed occitani. Di sera, invece, alle ore 21 balfolk con i Lyradanz presso l'area Arena all'aperto, piazzetta Croce al Valore Militare.

I Lyradanz sono un trio di musica folk che attraverso la combinazione di sonorità timbriche particolari, quali quella dell’arpa celtica, del salterio ad arco, unite alla chitarra e alle tre voci, coinvolge il pubblico in un viaggio attraverso composizioni originali folk. Musica tradizionale irlandese, francese, bretone ed italiana per ricreare un amalgama musicale di brani che, benché cantati su testi originali in italiano, rimandano all’universo del folk europeo nel suo complesso, con influssi molteplici anche dalla musica antica al neo-trad contaminato.

Da sonorità tenui e delicate con gli intrecci polifonici delle tre voci, alla ritmica incalzante, talvolta ossessiva e mordente: il gruppo utilizza inoltre arrangiamenti innovativi e raffinati rende la musica godibile da un ampio pubblico.

La serata è ad igresso libero e gratuito. Per informazioni 3466295202 In caso di pioggia l'evento si terrà sotto il Pellerin in via Roma.