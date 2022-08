"Sguardi e strade verso Elva": un incontro per parlare del territorio e dei personaggi che ne hanno fatto la storia

Il giornalista Ezio Mascarino e Franco Baudino, già sindaco di Elva e autore di sette opere dedicate al suo paese, incontrano Ezio Marinoni, giornalista e scrittore che ha dedicato due libri a questa località nell’alta Val Maira (CN). Appuntamento domenica 28 agosto alle ore 15 in piazza don Ettore Dao nella borgata “capoluogo” di Serre.

Perché Marinoni, e il suo personaggio di Adriano il bibliotecario, sono saliti fino a Elva?: perché in quello che l’autore definisce “il Tibet d’Italia” si possono cercare risposte alle domande fondamentali della vita. È un luogo marginalizzato dall’industrializzazione, come tanto territorio delle nostre montagne; ma nel silenzio forzato di oggi rivela - a chi sa ascoltare - la forza di una quotidianità vissuta da genti che hanno reso fertili e ricchi di umanità i fianchi scoscesi di quelle vallate. Ne è testimonianza risalente nel tempo l’approdo a Elva di un pittore, Hans Clemer, che affrescò una umile cappella prossima a uno strapiombo facendola diventare una “cappella Sistina” nel Marchesato di Saluzzo, allora crocevia fra Europa del Nord (l’artista era probabilmente di origine fiamminga con ramificazioni in Germania) e Europa del Sud (i traffici di sale e di pesce provenienti dalla Liguria, l’arte di produrre e vendere parrucche alle famiglie nobili di Francia e Inghilterra). La “firma” del pittore è rimasta nascosta fino a pochi decenni fa, aprendo scenari che Marinoni indaga attraverso un altro protagonista del suo romanzo storico, iI frate Rolando, che attraversa le prime violente lotte di potere coperte da motivazioni religiose sul finire del Medioevo.