Escursioni, laboratori per bambini, percorso avventura: un fine settimana di eventi in media valle Varaita

Sabato 10 e domenica 11 sono in programma sei eventi del calendario “Emozioni e avventura in valle Varaita”, allestito per l’estate 2022 da parte dell’Unione Montana Valle Varaita. Le attività si tengono nei comuni della media valle, Isasca, Brossasco, Melle, Frassino e Sampeyre, luoghi ideali dove trascorrere le miti giornate di fine estate.



Sabato 10 settembre è in programma un’escursione da Isasca a Melle lungo il tracciato di via San Michele e passando attraverso il territorio di Brossasco, con rientro alla partenza tramite navetta.

L’itinerario, di semplice percorrenza, attraversa un paesaggio semplice e rilassante, fatto apposta per entrare in sintonia con la natura. Il cammino si sviluppa lungo versanti da sempre sfruttati per la produzione di legname, dove boschi e prati si alternano a belle borgate. In contemporanea, per le famiglie con bambini è in programma a Melle “Domani incomincio!” un laboratorio con La Fabbrica dei Suoni dedicato alla scoperta di quanti lavori esistono al mondo: con canti, suoni e danze si cercherà di scoprire quello più adatto a ciascuno. Il laboratorio si svolge in due turni di un’ora ciascuno: il primo, tra le ore 15 e le 16, è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni; il secondo si svolge tra le 16 e le 17 ed è riservato alla fascia di età 3-6 anni.

Alle ore 16 è inoltre in programma un laboratorio di poesie a cura di Cristina Levet, rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni: legando parole e immagini in una attività artistico-espressiva, i partecipanti saranno coinvolti su tematiche legate alla natura e agli elementi naturali.

Al termine delle attività, possibilità di degustazione a carico dei partecipanti delle birre artigianali di Antagonisti Gipsy Brewers e, per i più piccoli, dei gelati di Fioca.



Domenica 11 settembre spazio alle emozioni più adrenaliniche con la possibilità di effettuare in mattinata il percorso avventura di Chiaronto, nel comune di Frassino, con la supervisione di una guida alpina e un accompagnatore naturalistico. Il percorso si sviluppa al di sopra della borgata Chiaronto di Frassino e si snoda in ambiente roccioso a una quota compresa tra i 1.010 e i 1.270 metri. L’itinerario permette di passare tra boschi, balze ferrate, ponti tibetani e altri ostacoli. A seguire, escursione ad anello con arrivo per il pranzo a prezzo convenzionato e a carico dei partecipanti presso il rifugio Meira Paula, nel territorio di Sampeyre.



La partecipazione a ciascuna attività, esclusa quella sul percorso avventura il cui costo è di €15 a partecipante, prevede un contributo a persona di €5, €3 per i bambini. Per nuclei famigliari composti da due adulti e uno o più bambini, il prezzo è di €12 forfettari ad attività. Per ogni persona che partecipa ad almeno due attività nel weekend, la seconda è gratuita (ad esclusione del percorso avventura). Prenotazioni (obbligatorie), ulteriori informazioni su luoghi e orari di ritrovo possono essere richieste a Segnavia - Porta di Valle di Brossasco al numero di telefono 0175.689629. Il calendario completo delle iniziative è pubblicato sul sito www.vallidelmonviso.it/estate2022.



Di seguito il calendario completo degli eventi estivi del 2022:



- Sabato 17 settembre

Venasca, ritrovo ore 8.30 ufficio turistico

Escursione guidata al faggio monumentale (mezza giornata)



- Domenica 18 settembre

Venasca, ritrovo ore 8.30 ufficio turistico

Venasca bike – Adrit e Ubac, escursione in bici (giornata intera)



- Domenica 25 settembre

Rossana, ritrovo ore 8.30

Escursione guidata e visita all’Ecomuseo della Resistenza (mezza giornata)



- Sabato 1 ottobre

Verzuolo, ritrovo ore 15 Municipio

Visita guidata alla città e al borgo della Villa



- Domenica 9 ottobre

Verzuolo, ritrovo ore 8.30

Escursione guidata sui sentieri della Resistenza (mezza giornata)