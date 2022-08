Violento nubifragio in Alta Valle Maira: frana la parte alta del vallone di Ussolo

Paura questa notte, tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto, in Alta Valle Maira. Un violento nubifragio si è abbattuto sopra Prazzo, precisamente nella parte alta del vallone di Ussolo che si collega alle Grange.





Veri e propri fiumi sono venuti a formarsi e hanno violentemente portato giù detriti. Il terreno purtroppo è franato, lasciando lassù isolate tre famiglie del luogo e alcuni turisti. Fortunatamente stanno bene.



Immediati gli interventi di soccorso. Intervenuta, per la parte bassa del vallone, l'amministrazione provinciale: con delle pale la strada è stata liberata già nelle prime ore della mattinata. Per la parte alta, invece, il sindaco di Prazzo Gabriele Lice ha predisposto l'utilizzo di un mezzo del Comune per creare un passaggio provvisorio e riuscire a mettere in sicurezza le persone rimaste isolate.





"Il livello di emergenza e di pericolosità rimane alto – commenta il primo cittadino -. Se dovesse abbattersi un'altra bomba d'acqua sarebbe un disastro. Abbiamo già informato la Regione riguardo alla situazione d'emergenza e provveduto a fare le richieste per i necessari lavori".