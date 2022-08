A Fossano è lutto cittadino nel giorno dell'addio ad Alberto Balocco

Oggi, lunedì 29 agosto, è il giorno dell'addio ad Alberto Balocco, il presidente e amministratore delegato dell’omonima industria dolciaria fondata dal nonno Francesco Antonio nel 1927. L'ultimo saluto arriva da una Fossano ancora attonita dal dolore per la scomparsa di un imprenditore simbolo della terra di Granda.

A portarselo via un tragico incidente in montagna accaduto venerdì 26 agosto nella zona dell'Assietta, comune di Pragelato (Torino). Sono morti in due. L’industriale era impegnato in un’uscita in e-bike insieme a un amico, il 55enne Davide Vigo, torinese residente in Lussemburgo, quando i due sono stati presumibilmente colpiti da un fulmine. Proprio oggi sarà stabilita la data dei funerali di Vigo.

Balocco aveva appena compiuto 56 anni. Sposato con Susy, era padre di tre figli, Diletta, Matteo e Gabriele. Nel luglio scorso la morte del padre Aldo, cavaliere del Lavoro, spentosi a 91 anni .



I funerali si terranno oggi pomeriggio, lunedì 29 agosto, alle 15.30 nella cattedrale cittadina con partenza dall’abitazione di via Roma 142. A Fossano è stato proclamato il lutto cittadino e sono stati anche rimandati una serie di eventi: 'La Notte delle Torri' che era in programma venerdì 2 settembre e il concerto "la musica di Astor" programmato per martedì 30 agosto.

Lo stabilimento Balocco ha comunicato ufficialmente la propria chiusura per lutto dalla sera di domenica 28 agosto alle ore 14 di martedì 30 agosto.

Anche il Consiglio provinciale previsto per lunedì 29 agosto al pomeriggio è stato rinviato a mercoledì 31 agosto, sempre alle ore 16, per partecipare ai funerali di Alberto Balocco. Alla cerimonia parteciperanno il vice presidente della Provincia Massimo Antoniotti, la consigliera provinciale di Fossano Simona Giaccardi e altri consiglieri provinciali.

Venerdì 2 settembre alle ore 18,30 la messa di Settima, venerdì 30 settembre la Trigesima, alla stessa ora.

Per volere della famiglia, che dispensa dalle visite, non fiori, ma opere di bene.