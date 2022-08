Il token Big Eyes Coin è destinato a scalare il mercato delle criptovalute, proprio come Decentraland e Aave

Ogni giorno che passa, la popolarità e l'uso delle criptovalute in tutto il mondo sono aumentati in modo significativo. Con l'emergere di nuove criptovalute ogni giorno, gli individui che cercano di acquistare nuove criptovalute trovano spesso difficile scegliere su quale criptovaluta investire. In questo articolo parleremo di Big Eyes Coin, una nuova criptovaluta che promette di diventare una delle criptovalute più importanti del mercato delle criptovalute, insieme ai token Decentraland (LAND) e Aave (AAVE).

Moneta Big Eyes

Big Eyes Coin è un token comunitario che mira a reindirizzare la ricchezza nell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), proteggendo così un ramo essenziale dell'ecosistema mondiale. È risaputo che i token comunitari sono enormi generatori di ricchezza sia per la comunità che per le organizzazioni benefiche. La Big Eyes Coin non è un normale token comunitario. Vuole dare di più alla comunità costruendo un ecosistema blockchain che si autoalimenta per un rapido sviluppo utilizzando i NFT per offrire accesso a eventi e contenuti che attireranno gli individui a salire a bordo del treno in corsa di Big Eyes Coin.

La Moneta Big Eyes sarà interamente di proprietà della comunità, che deciderà ogni decisione in merito ai cambiamenti da apportare all'ecosistema. Il 90% dei token sarà reso disponibile al momento del lancio. La Moneta di Big Eyes avrà una funzione di shopping esente da tasse. Nessuna tassa e nessun costo aggiuntivo per i membri della comunità. La comunità di Big Eyes Coin disporrà di un sistema trasparente di portafoglio di beneficenza che conserverà il 5% dei token per scopi benefici.

Nell'ecosistema di Big Eyes Coin sarà istituito un sistema fiscale dinamico che consentirà di modificare le commissioni per l'acquisizione di LP, le funzioni di masterizzazione automatica e il portafoglio di marketing. Il restante 5% sarà tenuto nel portafoglio di marketing per far crescere la Moneta Big Eyes in tutto il mondo. L'ecosistema di Big Eyes Coin rilascerà anche collezioni di NFT con la prospettiva di raggiungere i primi 10 NFT.

Qualsiasi profitto derivante dagli eventi NFT sarà utilizzato secondo le decisioni della comunità di Big Eyes Coin. Con queste notevoli caratteristiche, la comunità di Big Eyes Coin si propone come una criptovaluta che avrà un impatto significativo sul mercato delle criptovalute.

Come acquistare la Moneta dagli occhi grandi

Ecco i passi da seguire per acquistare la Moneta degli Occhi Grandi

FASE 1

Per prima cosa, dovete aprire un portafoglio MetaMask o installarlo se non ne avete uno, oppure potete usare uno qualsiasi dei portafogli supportati da Wallet Connect, come Trust Wallet. MetaMask è altamente raccomandato per l'acquisto su un browser desktop per un'esperienza più rapida e fluida.

FASE 2

Dopo aver configurato e aperto il portafoglio, fare clic su "Connetti portafoglio" e selezionare l'opzione appropriata. A questo punto avrete tre opzioni tra cui scegliere.

Acquistare Moneta Big Eyes con carta

Acquistare Moneta Big Eyes con Ethereum (ETH)

Acquistare la Moneta di Big Eyes con USDT

FASE 3

Una volta terminata la prevendita, potrete richiedere la vostra Moneta di Big Eyes. Maggiori dettagli saranno resi noti più avanti nel tempo; tuttavia, è necessario visitare il sito principale: https://bigeyes.space / e cliccare sul pulsante rosa "claim".

Decentraland (LAND)

Decentraland (LAND) è un ecosistema di realtà virtuale alimentato dalla blockchain di Ethereum (ETH). Decentraland (LAND) consente ai suoi utenti di creare e monetizzare contenuti e applicazioni. Proprio come Big Eyes Coin, Decentraland (LAND) è un token comunitario che i membri della comunità possiedono in modo permanente. Inoltre, essi controllano completamente tutte le loro creazioni nell'ecosistema di Decentraland (LAND).

Gli utenti di Decentraland (LAND) possono rivendicare la proprietà di un terreno virtuale acquistandolo con il token LAND. I proprietari dei terreni controllano la natura e il tipo di contenuti che vengono pubblicati sulla loro porzione di terreno. Le porzioni di LAnd sono misurate su una scala di coordinate cartesiane (x,y).

I contenuti di LAnd spaziano da sistemi interattivi come i giochi a scene 3D stazionarie. Il LAnd è un bene non fungibile memorizzato in uno smart contract Ethereum che può essere acquistato con MANA.

MANA è un token ERC20 utilizzato per acquistare beni e servizi digitali nell'ecosistema Decentrland (LAND).

Decentraland (LAND) impiega un sistema di archiviazione decentralizzato per distribuire i contenuti da renderizzare. Ogni file da renderizzare ha un riferimento a un documento con una descrizione del contenuto del pacco. Il documento deve contenere quanto segue:

File di contenuto: sono riferimenti a, o blob con, mesh 3D, texture, file audio e altri contenuti importanti necessari per il rendering del pacco. Si tratta di file con specifiche in modo che il cliente sappia di quali contenuti avrà bisogno il rendering,

sono riferimenti a, o blob con, mesh 3D, texture, file audio e altri contenuti importanti necessari per il rendering del pacco. Si tratta di file con specifiche in modo che il cliente sappia di quali contenuti avrà bisogno il rendering, Il punto di ingresso dello scripting gestisce la funzionalità del pacchetto e l'organizzazione del suo contenuto. Rende possibile l'esecuzione di programmi e animazioni all'interno del pacchetto. Oltre ad altre funzionalità, pianifica anche attività come l'orientamento e il movimento degli oggetti, la frequenza e la tempistica di riproduzione dei suoni e le potenziali interazioni con l'utente.

gestisce la funzionalità del pacchetto e l'organizzazione del suo contenuto. Rende possibile l'esecuzione di programmi e animazioni all'interno del pacchetto. Oltre ad altre funzionalità, pianifica anche attività come l'orientamento e il movimento degli oggetti, la frequenza e la tempistica di riproduzione dei suoni e le potenziali interazioni con l'utente. Comunicazioni P2P: Consente al client di stabilire una connessione con un server che avvia la comunicazione tra utenti, sincronizza i movimenti e le posture e consente la chat vocale e la messaggistica.

La natura decentralizzata dell'ecosistema Decentraland (LAND) gli permette di funzionare senza bisogno di un server centralizzato o di terzi, consentendo la continuità dell'ecosistema finché gli utenti continuano a distribuire contenuti. In questo modo, i costi di gestione dell'ecosistema vengono spostati sugli utenti che ne beneficiano.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) è un sistema decentralizzato per contratti intelligenti basato sulla blockchain Ethereum. Consente agli utenti di creare mercati monetari e di generare interessi attraverso il prestito e la cessione di criptovalute. I partner dei portafogli Ethereum e DeFi, gli sviluppatori, i progetti, i titolari di Aave (AAVE), i fornitori di liquidità e il protocollo Aave (AAVE) costituiscono l'ecosistema Aave (AAVE).

Il token nativo AAVE alimenta questa gamma di elementi. Il protocollo Aave (AAVE) consente agli utenti di prendere in prestito i token di criptovaluta sotto forma di prestiti a tasso stabile, prestiti a tasso variabile e prestiti Flash, nonché di guadagnare interessi sui loro asset digitali. Più di 15 criptovalute, tra cui DAI, ETH, LINK, USDT e AAVE, sono disponibili per i prestiti e i mutui. I prestatori forniscono liquidità contribuendo con fondi raccolti in pool di liquidità; ogni pool di liquidità riserva attività come cuscinetto contro la volatilità.

Aave (AAVE) ha creato pool di liquidità su Uniswap e Balancer in modo che i prestatori possano riscattare i loro fondi in qualsiasi momento per evitare potenziali difficoltà di liquidità.

AAVE è un token ERC-20, precedentemente noto come LEND, che alimenta la piattaforma Aave (AAVE). È stato sviluppato per consentire agli utenti di votare e puntare i propri token per amministrare ed espandere l'ecosistema di Aave (AAVE).

Prima di passare alla nuova valuta nel 2020, LEND è stato il token nativo di Aave. Con un rapporto di 100:1, LEND è stato scambiato con AAVE. 1,3 miliardi di LEND sono stati cambiati in 16 milioni di AAVE, che rappresentano l'intera offerta di monete. Sono stati creati 13 milioni di gettoni AAVE, di cui 3 milioni sono detenuti nella riserva dell'ecosistema Aave (AAVE) per incoraggiare la crescita del protocollo. I restanti 13 milioni di gettoni AAVE saranno riscattati dai possessori di gettoni LEND.

Numerose variabili determinano il prezzo di AAVE. La prima è l'espansione della capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute, che si traduce in una crescente accettazione della moneta. Il secondo aspetto è il fermento intorno al settore della DeFi, dove una delle iniziative più interessanti è Aave (AAVE). Si distingue anche per l'innovazione dei "prestiti lampo". La combustione dei token riduce l'offerta e aumenta i prezzi, un altro aspetto che influisce sul valore del token AAVE. L'adozione della piattaforma Aave (AAVE) da parte degli utenti e la performance dei suoi asset sono anch'essi correlati al prezzo, all'utilizzo e alla popolarità del token.

Per gli individui che cercano un'ottima alternativa all'utilizzo di una banca o di un'altra istituzione finanziaria centralizzata per prestare o prendere in prestito denaro, Aave (AAVE) è un'ottima opzione. Aave (AAVE) è aperta e sicura grazie alla sua struttura decentralizzata e ai processi protetti da codice. Si prevede che la capitalizzazione del progetto Aave (AAVE) aumenterà con il prezzo della moneta che alimenta la piattaforma, a testimonianza del fatto che la domanda di soluzioni di questo tipo è aumentata solo negli ultimi anni.