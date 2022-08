Nel centro storico, tra i frutteti e le vigne della collina, torna la Mangia & Cammina di Bricherasio

È una festa che da oltre vent'anni porta a Bricherasio gli appassionati di sport, così come chi ama la buona cucina. Domenica 4 settembre torna la Mangia & Cammina passeggiata gastronomica di poco più di 4 chilometri nel centro storico, tra i frutteti e le vigne delle colline bricherasiesi.

La manifestazione - organizzata dalla Pro loco di Bricherasio con la collaborazione dei commercianti locali - è giunta alla ventiseiesima edizione.

Sono sette le tappe, collegate da un percorso alla portata di tutti, in cui verranno servite specialità del territorio che potranno essere gustate seduti comodamente e al coperto, nelle postazioni allestite per l'occasione. Si tratta di un modo per scoprire il territorio che ogni anno il pubblico dimostra di apprezzare: “Solitamente si presentano alla Mangia & Cammina circa 1.000 partecipanti, segno che la manifestazione continua ad attirare chi vuole scoprire il territorio e la buona cucina – afferma il presidente della Pro loco, Alberto Godino –. Grazie alla collaborazione con i commercianti del paese siamo pronti anche questa volta ad accogliere grandi numeri”.

La partenza dei primi gruppi della Mangia & Cammina è in programma in piazza Santa Maria alle 11,15 e si andrà avanti fino ad esaurire il numero degli iscritti. Si rimarrà nel centro storico del paese per l'aperitivo sotto l'ala comunale, preparato da L'Appetito di Vale & Livi, per il primo l'antipasto, curato dalla macelleria Lisdero e Marras, nel parco dell'antica villa Calleri e per il secondo antipasto, servito all'oratorio dalla macelleria Caffaratti. Il primo, cucinato dalla Pro loco, verrà servito in Cascina San Giorgio, mentre per il sorbetto, preparato da La Sorbetteria, bisognerà raggiungere l'azienda vivaistica di Silvano Mensa. Il secondo verrà preparato e servito dalla Pro loco nella propria sede di piazza don Morero. A conclusione del percorso ci sarà la tradizionale festa sulla Collina del Castello, dove si chiuderà il pranzo con la frutta, il dessert e il caffè, serviti dall'azienda agricola Il Palasët e con la musica di Yvonne Ramirez Acosta e Franco Falcetto.

Per partecipare bisogna prenotare all'ufficio turistico in Piazza Santa Maria 20 nei seguenti giorni e orari: sabato 27, lunedì 29, martedì 30, mercoledì 31 agosto e venerdì 2 settembre dalle 16 alle 22; giovedì 1 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22; sabato 3 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.

La quota d'iscrizione per gli adulti è di 25 euro, i bambini dai 5 ai 10 anni pagano 12 euro, mentre fino ai 4 anni partecipano gratuitamente.

Il pagamento si effettua direttamente nel momento dell'iscrizione oppure con bonifico bancario all'Iban IT83Y020083015000004557636, intestato ad 'Associazione turistica Pro loco'.

Per informazioni: 340 5841326, info@prolocobricherasio.com.