Coppia si perde nei boschi di Garessio dopo un'uscita per funghi. Trovati da un malgaro

È stata attivata nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 4 settembre, una ricerca persona per una donna e un uomo, marito e moglie, che si erano persi durante un'uscita in cerca di funghi nei boschi in Regione Colle di Casotto, sotto il comune di Garessio.

In loco sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco provenienti da Monvdovì, Cuneo e Garessio oltre all'elicottero. La ricerca si è conclusa nel migliore dei modi. La coppia è stata ritrovata da un malgaro della zona e l'allarme è rientrato.