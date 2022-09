Domani dalle 9 alle 17 sciopero del personale mobile sui treni di tutta Italia

Le sigle sindacali riferite al mondo della mobilità su rotaia hanno indetto per la giornata di domani (venerdì 9 settembre) uno sciopero del personale.

"In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale mobile registrate negli ultimi mesi e già denunciate pubblicamente dalle scriventi il 29 agosto - si legge nella comunicazione ufficiale - . Appurato che a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine, e preso atto dell’ennesima aggressione avvenuta ieri ai danni di un Capotreno nella località di Viserba (che segue per tempistica e pari violenza le numerose aggressioni subite dal personale mobile negli ultimi mesi)".

Le sigle sindacali Filt-CGIL, Fit-CISL, Uiltrasporti, UGL Ferrovieri e FAST intendono quindi portare l'attenzione sui gravi eventi lesivi della sicurezza e dell'incolumità dei lavori occorsi nelle ultime settimane in tutta Italia, già denunciati lo scorso 29 agosto.

Lo sciopero avrà decorrenza dalle 9.01 alle 16.59.