Prove Invalsi: risultati di eccellenza per la primaria del Convitto Provvidenza di Bra

Risultati decisamente superiori alla media regionale e nazionale sia in italiano che in matematica e in inglese.

Sono i numeri, pubblicati nei giorni scorsi dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca relativamente alle ultime valutazioni Invalsi, in forza dei quali la scuola primaria del "Convitto Provvidenza International School" di Bra si prepara a dare inizio al nuovo anno scolastico.





Una ripartenza che come sempre, nello storico complesso settecentesco all’angolo tra via Provvidenza e via Vittorio Emanuele, è in realtà arrivata in anticipo di diversi giorni rispetto alla data che nella generalità degli istituti segnerà il risuonare della campanella.



Anche quest’anno il Provvidenza ha infatti anticipato al primo giorno di settembre la ripresa delle lezioni sia per la scuola dell’infanzia che per la primaria, ai cui allievi è stata così offerta la possibilità di un graduale ritorno all’impegno sui libri, con giornate dedicate a rinsaldare la conoscenza coi compagni e la ripresa degli studi dopo le meritata pausa delle vacanze estive.





Tornando ai risultati, l’istituto paritario ha conseguito, per quanto riguarda i test di italiano, un punteggio di 78,3 a fronte di una media nazionale di 63,0, di una media del Nord Ovest di 62,9 e di una media del Piemonte di 59,1.

Superiore alle valutazioni medie su tutti i tre bacini territoriali anche i riscontri in matematica – 53,9, a fronte di una media nazionale del 49,8, del Nord Ovest di 49,2 e regionale del 46,3 – come pure in inglese.





Grande ovviamente la soddisfazione per il direttore dell’istituto, il dottor Carmine Maffettone, per il quale "tale risultato premia il lavoro compiuto per la selezione di un corpo docente non soltanto stabile negli anni, ma preparato e capace di rispondere alle esigenze di studio dei circa 120 bambini che frequentano le nostre classi. Agli insegnanti va ovviamente un plauso per gli ottimi risultati e il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto".



L’istituto braidese è intanto atteso da un’altra importante novità. Si tratta dell’imminente trasferimento della scuola primaria all’interno degli ampi spazi che, nello stesso complesso, per lunghi anni hanno rappresentato la sede delle scuole magistrali cittadine. "Un nuovo e importante salto di qualità per la nostra scuola – spiega la coordinatrice della sezione primaria, professoressa Laura Recalenda –, che lungo gli ampi corridoi di quella storica ala, dal grande pregio storico e artistico, avrà a disposizione non soltanto aule particolarmente spaziose e luminose, ma anche una nuova aula magna e spazi dedicati per i laboratori di scienze, per l’attività musicale e per la biblioteca".