Alpinista svizzero di 78 anni resta bloccato a 3700 metri di quota sul Monviso

La prima metà di settembre è da sempre il periodo migliore per affrontare l'ascesa al Monviso. Ed è quello che deve aver spinto un alpinista svizzero di 78 anni, nella giornata di ieri, ad affrontare l'ascesa al Re di Pietra.

L'uomo, che stava salendo lungo la via normale, a circa 3.700 metri di quota ha perso il sentiero, finendo in un canalone impervio. Sono dovuti intervenire da Torino i vigili del fuoco, con Drago 51.

L'intervento è stato lungo e complicato. L'elicottero, dopo aver individuato l'alpinista, ha scaricato materiale e uomini al Quintino Sella, per poter volare nelle condizioni di peso migliori per poter effettuare in sicurezza il soccorso.

L'aerosoccorritore che ha effettuato l'intervento è stato quindi calato dall'elicottero e ha poi dovuto raggiungere il 78enne a piedi, assicurandolo e quindi trasportandolo al Quintino Sella, dove ad attendere c'era una squadra del soccorso alpino della zona, che ha provveduto a portare l'uomo alla macchina, al Pian della Regina.