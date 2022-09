Festa patronale per il Circolo Acli “San Matteo” di Bra

Trascorsi due anni dall'ultima edizione, il Circolo Acli “San Matteo” di Bra organizza la festa patronale per il prossimo fine settimana.



Venerdì 16 settembre alle ore 20.30, nei locali del circolo, la “Compagnia Teatro Moretta” presenta la commedia in piemontese: “”Dies ires”; sabato 17, alle 20, una cena in amicizia con aperitivo di benvenuto, antipasto, paella, dolce, caffè e digestivo a 24 euro (bevande escluse). Per informazioni rivolgersi a: Riccardo Aldo, farmacia Dalmasso o pasta fresca Grimaldi.



I festeggiamenti si concluderanno domenica 18 settembre alle ore 11 con la Santa Messa degli anniversari di matrimonio, la benedizione degli zainetti e il rinfresco. Poi il pranzo “Tuttofritto di pesce” di Roman Ileana. Durante la giornata ci saranno bancarelle di artigianato, musica con la band Wannabe di Gianluca Fazion, dimostrazione cinofila con Loris Adabbo e angolo artistico con Giovanni Botta e tanto altro ancora.