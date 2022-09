Cuneo pronta a una nuova manifestazione di Fridays For Future

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviato dall'organizzazione dei Fridays For Future per la provincia di Cuneo.



Venerdì 23 settembre noi dei Fridays For Future torneremo nelle piazze di tutto il mondo per chiedere azioni rapide contro la crisi climatica. Anche a Cuneo si manifesterà con un corteo: il ritrovo è alle ore 9 in Piazza Europa. L'evento terminerà con delle esibizioni di giovani band e cantanti cuneesi in Piazza Foro Boario.



Questa manifestazione sarà importante a livello nazionale perché due giorni dopo ci saranno le elezioni e, a livello territoriale, perché si è creata una rete di associazioni e realtà attive sui temi ambientali o sociali per costruire una manifestazione che sia veramente di e per tutte le persone. Queste associazioni porteranno durante il concerto in Piazza Foro Boario degli interventi che mostrano il collegamento tra la crisi climatica e tematiche come l'ambiente, i diritti umani, le questioni di genere, la cultura e la crescita infinita.



L'attuale situazione di crisi climatica non riguarda più solo alcune persone o i giovani che la vivranno nel futuro, ma riguarda ognuno abiti ora in questo pianeta. Quest'estate abbiamo visto alcuni effetti del riscaldamento globale, dalla siccità e il caldo fino ad arrivare ai violenti temporali.



Le soluzioni esistono, rimane solo più da applicarle e per questo serve la volontà e il coraggio dei governi per politiche climatiche serie, con azioni rapide e drastiche per ridurre le emissioni e adattare i nostri territori ai cambiamenti già in atto.



Per questo motivo manifestare risulta una delle più grandi e importanti azioni che possiamo fare come individui, ricordando che solo se ci uniamo tutti sullo stesso fronte riusciremo a risolvere questa crisi.



Invitiamo dunque studenti, lavoratori e tutte le persone in piazza per ricordare ai governi che la priorità deve essere la lotta alla crisi climatica. Non è la salute del pianeta ad essere a rischio, ma il benessere degli esseri viventi che lo abitano e principi quali giustizia ed equità.