Villanova Mondovì si prepara ai prossimi appuntamenti della Festa dell’Addolorata

Dopo un’edizione 2021 ancora parzialmente sottotono a causa delle restrizioni da Covid-19, quest’anno la storica Festa dell’Addolorata di Villanova Mondovì ritorna in grande stile con ben nove giorni di eventi e iniziative.

Un programma ricco ed eterogeneo quello predisposto dall’Amministrazione comunale, con un equilibrato intreccio di tradizione e innovazione, spettacoli ed esposizioni. Diversi, in effetti, i momenti dedicati all’intrattenimento musicale e culturale (CanzoneTeatro, Swing and Soda Band, Senzali-b Vasco Rossi Tribute Band, dj set Nocommenteventi, Sixties Graffiti), ma altrettante le occasioni di condivisione sportiva (camminata solidale, Memorial di pallavolo Vincenzo Tomatis, trofeo cittadino di basket e trofeo Alessandro Bessone di pallapugno) e fruizione laboratoriale (Lo Scarabocchio e Scuola di danza Gravity), senza dimenticare la dimensione spirituale con la tradizionale processione mariana aux flambeaux e i consueti appuntamenti con la rassegna zootecnica, la fiera mercatale, il luna park e lo street food.

"Una ricorrenza, quella della Festa dell’Addolorata, a cui l’intera comunità villanovese dimostra di essere da sempre particolarmente legata" - il commento del sindaco, Michelangelo Turco. "Siamo estremamente soddisfatti per il programma predisposto dopo due anni difficili. Un sincero ringraziamento agli uffici comunali e a tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita della manifestazione, che speriamo possa incontrare il favore dei concittadini e dei visitatori esterni".

Tra le novità più significative introdotte nell’edizione 2022, l’incontro “Personaggi vincenti” previsto per il sabato pomeriggio (a cui prenderanno parte Federico Borgna, Riccardo Mercenati e Claudia Vignolo, intervistati dal giornalista Alex Corlazzoli) e le proiezioni cinematografiche del lunedì sera, precedute dalla premiazione degli sportivi villanovesi dell’anno.

"Abbiamo voluto introdurre alcuni momenti di riflessione e di condivisione, pensati per accrescerelo spirito di comunità e di aggregazione" dichiara il vicesindaco con delega alle Manifestazioni, Michele Pianetta. "L’incontro del sabato pomeriggio in particolare, fa seguito alla consegna del tricolore ai neo-diciottenni. Un binomio non casuale con il quale abbiamo voluto rivolgerci alle nuove generazioni fornendo loro modelli ed esempi di vita e di lavoro. Una Festa dell’Addolorata che nasce dal passato e dalla tradizione, ma che sa rivolgere lo sguardo al futuro e ai protagonisti del domani".