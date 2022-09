A Cherasco va in scena “Bon Aniversari…Puciunin”

Venerdì 23 settembre alle ore 21.00 il Teatro Salomone ospiterà una divertente commedia in lingua piemontese “Bon Aniversari…Puciunin” scritta e diretta da Ezio Tesi ed interpretata dalla Compagnia teatrale saluzzese “J’ una tantum”. Ada e Luca sono i due protagonisti, marito e moglie, che passano in rassegna gli ormai lunghi anni di vita coniugale attraverso gag e scenette dei momenti trascorsi insieme. La rappresentazione, che ha il Patrocinio del Comune di Cherasco, è gratuita ma è finalizzata alla raccolta fondi, con offerta libera, a favore de “Il Fiore della Vita” Organizzazione di Volontariato grazie all’impegno della delegata Federica Bogetti.

“Il Fiore della Vita Odv” nasce nel 2011 per volontà di un gruppo di genitori che, avendo vissuto la malattia dei propri figli, ha compreso quanto fosse importante mettersi a disposizione dell’equipe medico-scientifica per occuparsi di altri bambini e famigliari afferenti al reparto di Pediatria dell’ospedale di Savigliano ed in particolare del nucleo di onco-ematologia. Non tutti sanno che la Pediatria del SS. Annunziata ospita un repartino che è riferimento per tutta la provincia di Cuneo nelle patologie pediatriche tumorali e leucemiche. Fa infatti parte della rete regionale oncoematologica che ha come punto di riferimento l’ospedale Regina Margherita di Torino, con cui i nostri operatori collaborano a stretto contatto. Avere un punto di riferimento provinciale, significa poter curare i bambini più vicino a casa, offrendo un ambiente accogliente stimolante. Molti gli interventi effettuati in questi anni: interventi di umanizzazione del reparto, acquisto di apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, laboratori di lettura e disegno, sostegno psicologico al bambino ed ai suoi familiari.

Tutto questo e ben altro è “Il fiore della Vita OdV. Per saperne di più, accorrete numerosi per conoscere i nostri progetti divertendovi con la commedia.