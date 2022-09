Calogero Palma eletto alla guida della FIM Cisl Cuneo

Il Consiglio Generale della Fim Cisl Cuneo, alla presenza del Segretario Generale Fim Nazionale – Roberto Bonaglia, del Segretario USR Piemonte – Alessio Ferraris e del Segretario Fim Piemonte Tino Camerano ha eletto Calogero Palma Segretario generale della FIM CISL Cuneo.

Il Congresso è stato di grande importanza per la FIM di Cuneo, che rappresenta oltre 1300 iscritti, perché è stato un momento di svolta nel quale i delegati hanno dimostrato di essere presenti e protagonisti sul territorio e proiettati alla crescita.

"Come categoria – ha dichiarato il Segretario Palma -, abbiamo tutte le capacità per puntare sul rinnovamento e la crescita dei propri dirigenti e sui giovani, senza lasciare indietro nessuno, sempre rispettando la storia e le idee di tutti noi".

"Con grande consapevolezza – prosegue il Segretario Fim -, sono cosciente dell’importanza del compito e delle sue molteplici implicazioni, che assumo con orgoglio e onore con questo il ruolo a me affidato di Segretario Generale della Fim Cisl di Cuneo. Lo faccio con senso di responsabilità che la storia della Fim e della Cisl richiede".

"Felicitazioni a Lino ed alla sua segretaria – ha dichiarato il Segretario Generale UST CISL Cuneo Enrico Solavagione -. Il risultato della sua elezione dimostra una fim ritrovata e coesa. In questo periodo difficile per l’Italia e per questa provincia dobbiamo tutti quanti convergere sull’agenda CISL, lavorare insieme a tutela di chi rappresentiamo, con la concretezza, la confederalità che è una prerogativa della nostra Organizzazione. Con Palma alla guida della fim queste caratteristiche non mancheranno.