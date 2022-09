Il "Bal do Sabre" arriva in piazza Maggiore a Mondovì

Da un capo Saraceno all’altro, al Moro fa da controcampo il crudele Ramset che ordinerà la decapitazione del povero contadino Protasio Gorrisio, reo di aver rifiutato la mano della figlia al capo di tutte le orde saracine. La struttura del famoso Bal do Sabre di Bagnasco si snoda attorno alla pubblica esecuzione capitale del povero Protasio, ma in origine il Bal do Sabre era una danza rituale, densa di significati allegorici che rappresentava il risveglio primaverile della natura dopo il letargo invernale. E il risveglio primaverile è rappresentato anche da “J’Aboi e patoci” del Carnevale Storico di Ormea che nasce però sempre in contapposizione alla scacciata dei saraceni dall’Alta valle del Tanaro: raffigura infatti la rappresentazione della storica festa, che i montanari dell'Alta Val Tanaro iniziarono nel X secolo quando riuscirono a sconfiggere e ad allontanare i Saraceni che per almeno 60 anni avevano imperversato nel territorio.