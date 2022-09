Bra, un successo annunciato quello del raduno delle Vespe [FOTO]

Tanti appassionati, arrivati anche dal circondario, si sono dati appuntamento in piazza Carlo Alberto già dalla mattinata per l’8° raduno nazionale, memorial Franco Ratto (Frank).

Quindi foto di rito con il sindaco Gianni Fogliato e poi la partenza per un tour lungo le vie della città, fino ad arrivare al Museo della Bicicletta. Ad attenderli, c’era il presidente e ideatore del Museo, Luciano Cravero che ha illustrato la notevole rassegna di cimeli del mondo a pedali esposta nella permanente di corso Monviso e aperta al pubblico su prenotazione (333/6567315).

Al termine della visita, di nuovo tutti in pista fino al parco della Zizzola con i motori che si sono spenti per il pranzo sociale, servito presso l’area verde San Michele e culminato con la consegna di attestati e riconoscimenti ai tesserati di diversi Club.

La Vespa non è solo un mezzo di trasporto, rappresenta uno stile ed una filosofia di vita. Non è semplicemente uno scooter, ma “lo” scooter. Ha quasi ottant’anni eppure sembra nata ieri, per quella sua vocazione ad accompagnare intere generazioni di giovani verso l’età adulta.