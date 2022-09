È rimasta ferita gravemente una giovane ragazza di 14 anni in uno scontro tra due auto sulla Strada Provinciale 7 di Roddi.

Questo è quanto riporta l'ufficio stampa dell'Asl territoriale. La ragazza è stata trasportata con medicalizzata all'ospedale di Verduno. Coinvolte altre tre persone, tutte in codice verde. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e forze dell'ordine per la gestione della viabilità.