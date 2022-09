Auto fuori strada sulla Sp 26 prima di Revello, ferito il conducente

Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, sabato 24 settembre, per un'incidente avvenuto sulla Sp 26, poco prima dell'abitato di Revello.

Un'auto, forse a causa del manto stradale bagnato, è uscita fuori dalla carreggiata ribaltandosi tra i filari di un frutteto attiguo alla strada.

Il conducente non è grave (codice giallo), ma è stato portato all'ospedale per accertamenti dall'equipe medico sanitario del 118. In loco i vigili del fuoco di Saluzzo per la messa in sicurezza del veicolo e i carabinieri per i rilievi del caso.