Alba e le Langhe incontrano Cuba: una delegazione del paese in visita alla scoperta del territorio piemontese[FOTO]

Un’intera giornata alla scoperta del territorio albese e langarolo, insieme agli amici della delegazione cubana composta dall’ambasciatrice di Cuba in Italia, Mirta Granda Averho; dal viceministro dell’Agricoltura, Mayry Hechevarria Bermudez, dal parlamentare Oscar Luiz e da rappresentanti del mondo delle professioni e dell’impresa dell’isola centro americana.

La visita è iniziata nel cuore della Città, presso la storica sede della Banca d'Alba in via Cavour, dove gli ospiti sono stati accolti dal Presidente Tino Cornaglia e da Margherita Fenoglio, figlia del poeta partigiano Beppe Fenoglio. E’ stata l’occasione per un’approfondita riflessione sulla funzione degli istituti di credito cooperativo e della loro ruolo fondamentale con il territorio, le famiglie e le imprese.