Domenica 2 ottobre nel Salone d’onore del Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano il recital “Enoch Arden”

Il recital, in programma domenica 2 ottobre alle 21 nel Salone d’onore del Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano, è organizzato nell’ambito del 43esimo Festival di Antidogma Musica in collaborazione con il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio di Savigliano.

“Enoch Arden” è stato scritto da Richard Strauss nel 1897, sotto forma di melologo che consiste nella combinazione precisa di un monologo su partitura musicale.

Il compositore tedesco partì dall’omonimo poemetto del poeta inglese Alfred Tennyson, che qualche anno più tardi, nel 1911, ispirò un film a uno dei padri del cinema americano, “David Wark Griffith”.

Ripensato anche in tempi più recenti per il grande schermo con il film “Cast Away” interpretato dal premio Oscar Tom Hanks, la trama racconta le vicende di Enoch Arden e dell’amico Philipp Ray.

I due protagonisti sin da bambini, in un gioco ricorrente, sposano a turno l’amichetta Annie Lee.

Superata l’età dell’infanzia, Annie diventerà realmente la moglie di Enoch, dal quale avrà anche dei figli. Ma durante una navigazione, Enoch naufragherà trovando rifugio per anni su un’isola deserta. Quando riuscirà a tornare in patria scoprirà che Annie, credendolo morto, ha sposato quello che un tempo era stato il suo rivale. Ricca di leitmotiv, che alludono a personaggi, situazioni e stati d’animo, la musica di Richard Strauss, struggente e puntuale nel sottolineare i momenti più toccanti della narrazione, avvolta in un’atmosfera unica.

