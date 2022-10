Anche a Chiusa Pesio la giornata nazionale di Famiglie al Museo

Dopo il successo delle precedenti edizioni, domenica 9 ottobre la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, l’evento culturale dedicato ai bambini più importante in Italia per promuovere e facilitare l’incontro tra le famiglie e i molti luoghi espositivi che arricchiscono il nostro Paese.

“Diversi ma Uguali” è il titolo di F@Mu 2022. Il tema di quest’anno parte dal presupposto che la valorizzazione della diversità (culturale, fisica, cognitiva) sia strumento indispensabile di inclusione sociale.

Anche il Complesso Museale “Cav. G. Avena” di Chiusa di Pesio partecipa all’iniziativa in collaborazione con l’Associazione culturale Flamulasca, nel pomeriggio del 9 ottobre dalle ore 14.30 alle 18.00 tante attività dedicate alla famiglie. Eccole nel dettaglio.

Nelle piazze Ferrero e Cavour: “Viaggio nel tempo”. I popoli del passato parleranno agli adulti del futuro di come incontrandosi hanno arricchito le loro culture. Verranno affrontati i concetti di identità dei popoli e il tema della diversità e delle reciproche influenze culturali come ricchezza.

Per grandi e piccini attività di tiro con l’arco ed esposizione di antichi oggetti di uso quotidiano. Per bambini e ragazzi laboratorio “Miniature”: prendendo ispirazione da lettere tratte dai testi di epoca alto-medievale, i partecipanti saranno invitati a riprodurre e a colorare l’iniziale del proprio nome, su modello dello stile del tempo, per realizzare un segnalibro. Volendo, si potrà poi completare il tutto con le restanti lettere del nome. Da lettere identiche di base, si sviluppano interpretazioni diverse che rispecchiano personalità uniche e differenti.

Ingresso gratuito al Museo “Avena” e alle sue sezioni: Museo della Regia Fabbrica de’ vetri e cristalli, Museo della Ceramica, I bronzi del Monte Cavanero e Museo della Resistenza. Le sale del complesso museale sono totalmente accessibili.

All’interno delle sale mostre temporanee laboratorio “Pittura murale”: con elementi naturali i partecipanti potranno dar sfogo alla loro creatività e realizzare una piastrella decorata con la tecnica della pittura murale da portare a casa. Il laboratorio è adatto a tutte le età e vuole essere un percorso sensoriale alla scoperta di alcuni elementi naturali, dando rilievo all’inclusione ed all’accoglienza.

Inoltre, all’interno del Museo verrà allestita una postazione dove i partecipanti potranno realizzare un disegno o un elaborato liberamente ispirato al Museo e partecipare al Concorso F@Mu 2022, in palio bellissimi libri della casa editrice PIEMME.

Nel percorso museale sarà possibile svolgere in autonomia il gioco “Giochi di sguardi”, un percorso inclusivo rivolto a tutti i bambini.

A tutti i partecipanti in omaggio il TACCUINO F@Mu, la piccola pubblicazione dedicata alla giornata e al tema specifico di ogni edizione, che viene consegnata gratuitamente a tutti i bambini che partecipano alla manifestazione. Il protagonista dell’edizione di quest’anno è Geronimo Stilton che accompagnerà, tra le pagine del libro, i bambini nel loro percorso esplorativo, con giochi e attività.

L’iniziativa ha un costo di euro 5 a partecipante (comprensivo di tutte le attività, ingressi e laboratori). Per partecipare alle attività è consigliata la prenotazione all’Ufficio Turistico Valle Pesio tel. 0171/734990 e-mail valle.pesio@gmail.com.