Oltre 200 persone a provare i nuovi corsi all’Imperial Dance di Cuneo

“È stata una settimana intensa e nello stesso tempo emozionante abbiamo conosciuto nuove persone che hanno scelto il Metodo Imperial Dance per praticare diverse tipologie sport e balli” ci racconta Eros Ghio “… una settimana in cui abbiamo fatto provare gratuitamente Balla & Snella, Zumba, Salsa&Bachata, Kizomba, Liscio Piemontese, Breakdance e Latino Americano”.

Tutto questo è possibile perché l’Imperial Dance di Cuneo ha al suo interno un team formato da 6 istruttori: Ilaria Diana, Anna Ferrero, Alyssa Arzani, Beppe Bertaina, Roddy Paredes ed Eros Ghio e 7 tutor Alessia Taricco, Elisa Peebes, Valentina Taricco, Fabrizio Cometto, Alessandro Bellino, Alessandro Borello e Daniele Tinnirello.

Il Team dell’Imperial Dance è formato da persone che svolgono le loro azioni per raggiungere insieme il medesimo obiettivo: soddisfare i desideri e i sogni dei propri allievi.

La persona è al centro del progetto sociale Imperial Dance, un progetto avviato 8 anni fa che nel tempo ha sviluppato e implementato una serie di servizi unici: pratiche collettive, serate esclusive, stage e vacanze.

Un progetto che ha creato una community numerosa e stimolante dove le persone sono diventate “amici” e ricordiamoci che quando ognuno di noi frequenta luoghi e ambienti in cui si trova bene, la propria salute e il benessere personale migliorano insieme agli altri.

CORSI SOLDOUT - 7 POSTI DISPONIBILI X IL FITNESS

PROSSIMO CORSO CARAIBICO PRINCIPIANTI 20 ottobre 2022

L’offerta formativa non si esaurisce con i corsi collettivi ma tutti i giorni dalle ore 14 alle 20 e dopo le 22, è possibile prenotare le lezioni private individuali o di coppia con gli insegnanti andando così a lavorare, migliorare e correggere lo stile di ballo di ogni singolo partecipante.

La domenica sera tutti i tesserati all’Imperial Dance possono partecipare gratuitamente alle pratiche guidate, momenti dedicati alle prove dove TUTTI ballano con TUTTI e nessuno resta escluso.

Prenota una prova gratuita per i nuovi corsi in partenza nel mese di ottobre: https://wa.me/393403311994 che si terranno presso la sede Imperial Dance in via della motorizzazione 52B a Cuneo.

Chiama il 340-3311994 per ulteriori informazioni o visita il sito www.imperialdance.it