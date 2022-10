Un nuovo murale racconterà la semina a Niella Tanaro

Continua ad arricchirsi il percorso dei murales dedicato alla filiera "dal grano al pane" a Niella Tanaro.

E' stata individuata in questi giorni, in via, la facciata della casa che ospiterà l'immagine della semina, su modello del disegno di Alessandro Anastasio di Bra, vincitore dell'edizione 2022 del concorso "Niella tra pittura e pane" indetto dalla Pro loco (leggi qui).

"Ringrazio di cuore il proprietario della casa, il signor Vasile Ciprian Prisacariu - spiega il sindaco Gian Mario Mina -, che con entusiasmo ha subito acconsentito alla nostra richiesta. Un nuovo dipinto che arricchirà il nostro paese in un percorso che durerà anni e si concluderà al Borgo, in un viaggio attraverso la grande storia dell'arte bianca che caratterizza il nostro bellissimo paese. Grazie da parte di tutta l'amministrazione comunale e di tutti i nostri concittadini".

Intanto lo scorso fine settimana, in occasione della Festa del Pane di Savigliano, il primo cittadino ha incontrato Giuseppe Barile, presidente del Consorzio Pane di Altamura DOP, per invitarlo ufficialmente alla prossime edizione della Fiera del Pane a Niella nel 2023.