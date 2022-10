Frabosa Sottana, a Miroglio siconsegna il “Riccio d’oro 2022”

Domenica 9 ottobre il borgo di Miroglio festeggerà l'annuale Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra il cui programma ha previsto la celebrazione della Santa Messa alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Biagio, nel corso della quale verrà consegnata la targa del "Riccio d'oro 2022".

Nel primo pomeriggio, è in programma la tradizionale "Castagnata" che completa le manifestazioni autunnali del Borgo, festeggiando il Gruppo ADSO di Savona per la sua tradizionale giornata annuale di socialità.

In quest’epoca nella quale la Giornata del Ringraziamento sembra aver perduto il tradizionale valore e significato della cultura contadina, riducendosi sempre più a evento marginale ancorchè applicate alle tecnologie economicamente redditizie sempre più imperanti a beneficio della produzione più che della qualità.

Sono infatti sempre meno i prodotto della terra che si connotano come dono della Provvidenza e che vengono associati alla fatica e all’abilità dell’uomo che, oggi, è sempre più coinvolto dall’utilizzo di mezzi informatici attratto dal porre l’attenzione alle possibilità offerte da tali mezzi o da quelli industriali di ultima generazione piuttosto che elevarlo verso la benevola intercessione del creatore.

Il tema della Giornata di oggi è, per tutti, un invito ad associare il lavoro dei campi con l’amorevole sentimento del cuore, della fede cristiana; il pane e il lavoro vengono messe in relazione tra loro per la stretta relazione che li lega anche nelle più comuni espressioni di vita quotidiane che li lega mettendo in relazione il pane con il lavoro attraverso felici espressioni quotidiane come «guadagnarsi il pane» o «portare a casa il pane» o, ancora, continuando a ricordarci che il lavoro della terra produce vita, la rende possibile e la custodisce.

L'evento è organizzato, come consuetudine, dalla locale Associazione San Biagio e Maria Vergine che invita l’intera comunità residente a partecipare.

All’inizio della celebrazione eucaristica saranno deposti sulla mensa Eucaristica i tradizionali frutti della terra locale.

Anche quest’anno saranno graditi ospiti del Borgo “Gli amici di Daniele”, un gruppo di ragazzi dell’Associazione Down Savona Onlus con le loro rispettive famiglie che la comunità attende con la gioia, l’amicizia e la simpatia di sempre; in particolare per Daniele, che con la sua famiglia è un ospite estivo fisso del Borgo e collabora a molte iniziative.



Nel pomeriggio a partire dalle ore 14.30 gli abili caldarrostai locali con le loro grandi padelle, si appresteranno, alternandosi davanti ai fuochi, a cuocere le castagne che saranno offerte gratuitamente agli intervenuti.

Quest’anno il “Riccio d’oro 2022” sarà attribuito ad un giovane compaesano, Gian Marco Ponzo che ha operato, con la sua maestria, a raffrescare nel tempo diversi murale presenti in paese e, più recentemete, ha ripristinato la mano destra della Madonna oggetto di un atto di vandalismo che l’ha mozzata di netto compreso il rinforza metallico in metallo.

Questa la motivizazione per l’assegnazione: la Comunità di Miroglio e l’Associazione San Biagio e Maria Vergine, conferiscono il “Riccio d’oro 2022” a Ponzo GianMarco che, con mite e riservato comportamento proprio dell’umiltà del cristiano, è intervenuto per ripristinare il grave danno materiale ricevuto dalla statua dell’Immacolata, posta nell’aiuola a margine della Chiesa, riportandola al suo splendore iniziale e donando l’intervento materiale di ripristino svolta al Paese che ne ha visto i natali.

Alberto Verardo