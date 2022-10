Bergesio, Lega: “Grati a Mattarella. Valorizzare l’autonomia per ridare prestigio al Paese”.*

“Importanti le parole con cui il Presidente Mattarella ha replicato alla vergognosa affermazione della Ministra francese. La Francia non può ergersi a garante della libertà e della democrazia”. Il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Lega, appena rieletto nell’uninominale a Cuneo, commenta così la recente affermazione di Laurence Boone, Ministra agli Affari Ue del Governo francese: “Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto di diritti e libertà”. Parole alle quali il Presidente Sergio Mattarella, che venerdì era ad Alba, ha prontamente replicato: “L’Italia sa badare a sé stessa nel rispetto della Costituzione e dei valori dell’Unione europea”.

“Ringrazio il Presidente per le belle parole di apprezzamento che venerdì ha rivolto alla nostra Provincia e al Piemonte. E soprattutto per la sua risposta al Ministro francese. Quanto affermato da Mattarella è sacrosanto: l’Italia sa badare a sé stessa. Ma se vogliamo che il resto del mondo finalmente ci rispetti, dobbiamo ripartire proprio da Regioni e Comuni, che sono la vera forza dell’Italia. Per questo l’autonomia ha un valore tanto importante ed è ora che venga assolutamente valorizzato, perché solo attraverso l’autonomia sarà possibile ridare peso, prestigio e identità al nostro Paese. C’è bisogno che il prossimo Governo faccia scelte strategiche in merito”, conclude il Senatore Bergesio