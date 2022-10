"Uno scontrino per la scuola": l'idea dell'Ascom Fossano fa bene alle scuole e al commercio [VIDEO]

Sostegno per le scuole e per le attività commerciali. 'Uno scontrino per la scuola' è un progetto che fa muovere l'economia e che fa cultura. L'idea nasce dall'Ascom Fossano ed è stata presentata questa mattina, lunedì 10 ottobre, in sala consiliare.

Come funziona? Lo ha spiegato Giancarlo Fruttero, presidente ASCOM Fossano: “Vogliamo rilanciare il commercio territoriale e dei negozi di vicinato coinvolgendo le scuole. Daremo dei buoni per il materiale didattico a tutte le 16 scuole di Fossano (dall'asilo alle medie) a fine concorso. I bambini porteranno gli scontrini dei negozi aderenti a scuola. Gli istituti che, in proporzione al numero di alunni, avranno più scontrini vinceranno un buono acquisto secondo una classifica dal primo al sedicesimo. E poi ci sarà anche un superpremio per la scuola che ha totalizzato la somma di spesa più alta. La raccolta degli scontrini durerà dal 24 ottobre fino al 21 gennaio. Le premiazioni saranno a febbraio. È anche un modo per insegnare ai ragazzi la legalità”.

Il sindaco di Fossano Dario Tallone: “Per i bimbi è un gioco, ma aiuterà anche le scuole. Si tratta di una iniziativa che copre a 360 gradi il fabbisogno delle scuole e del commercio. Grazie a queste attività commerciali che aderiscono all'iniziativa e che tutte le mattine tirano sù la serranda. Di questi tempi non è così scontato. Grazie ovviamente anche a tutti gli sponsor”.



L'assessore all’Istruzione Donatella Rattalino: “Un bel progetto che aiuta tutte le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Fossano. Sono convolte famiglie e bambini, incentivati a fare acquisti in città. La raccolta degli scontrini è anche una piccola competizione che crea divertimento, una piccola gara per avere un contributo per il materiale didattico”.