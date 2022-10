C’è tempo fino al 20 ottobre per il ‘Dardanello Giovani’

È stata prorogata al 20 ottobre la scadenza del bando per la partecipazione all’edizione 2022 del ‘Dardanello Giovani’, il concorso promosso, come di consueto, dall’associazione culturale dedicata al grande giornalista Piero Dardanello.



Lo straordinario percorso umano e professionale dello storico direttore di ‘Tuttosport’ rappresenta, infatti, una lezione significativa da divulgare alle nuove generazioni. In questa direzione si muove l’attività dell’associazione, presieduta dal fratello Sandro, che dal 2014 promuove il premio giornalistico omonimo ed una serie di iniziative dedicate alla diffusione dei valori del buon giornalismo. Tra queste il ‘Dardanello Giovani’, rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado della provincia di Cuneo e ai giovani cronisti di tutta Italia (dai 20 ai 30 anni). La manifestazione garantisce ai partecipanti l’occasione di essere letti e valutati da una giuria formata da professionisti di lungo corso. Quest’anno, nello specifico, il concorso verte sullo sport più popolare d’Italia: ‘Fùtbol, storie di calcio’ è il titolo scelto per il nuovo capitolo dell’agone giornalistico, richiamando esplicitamente la celebre raccolta di racconti di uno dei più nobili cantori del pallone, l’argentino Osvaldo Soriano.



Scopriremo i nomi dei vincitori della rassegna giovedì 10 novembre, alle ore 18, nell’atrio dell’ex tribunale di Mondovì. Lo spazio, a partire dal 21 ottobre, ospiterà la mostra fotografica organizzata dall’associazione ‘Gli Spigolatori’ nell’ambito del calendario di ‘Funamboli - Parole in equilibrio’, rassegna dedicata alla figura di Pier Paolo Pasolini. Le immagini de ‘La solitudine dell’ala destra’ (questo il titolo dell’esposizione) raccontano la passione del grande intellettuale per il rettangolo verde. Alla cerimonia interverrà il direttore di ‘Tuttosport’, Guido Vaciago, e un ricco parterre di autorità e grandi firme. La giuria del ‘Dardanello Giovani’ è formata dal presidente Xavier Jacobelli e da Pier Bergonzi (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’), Roberto Beccantini (presidente onorario del premio ‘Dardanello’), Massimo Mathis (responsabile della redazione di Cuneo de ‘La Stampa’), Gianni Scarpace (condirettore di ‘Provincia granda’) e Corrado Avagnina (‘direttore di ‘Unione Monregalese’).

Nelle parole di Paolo Cornero, vicepresidente dell’associazione ‘Dardanello’, la soddisfazione del sodalizio: "L’affezione al concorso - annotano dall’associazione culturale - è testimoniata, anche quest’anno, dalla pronta risposta dei giovani autori, con tantissimi elaborati giunti da tutta Italia. In particolare, un numero sorprendente di questi è iscritto alla categoria degli studenti, segno dell’interesse dei più giovani per il mondo della comunicazione, ma anche del buon lavoro compiuto nell’ambito del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’, capace di accendere passioni e innescare il desiderio di continuare a ‘coltivare’ un rapporto con il racconto. Confidiamo che queste ulteriori settimane di tempo consentano ad altri di perfezionare i propri lavori e di non mancare all’importante opportunità. Vogliamo ringraziare, a questo riguardo, la Banca Alpi Marittime, da sempre principale sponsor dell’iniziativa, oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che ci sostiene nelle diverse iniziative".