Ad Alba Paolo Paglia presenta "Oh per Bach" [VIDEO]

È stato presentato giovedì 13 ottobre alle ore 18,30 nell'ambito degli incontri di "Non solo musica - armonie a confronto" in sala Riolfo ad Alba con "Universo Musica" il libro di Paolo Paglia "Oh per Bach".

Un dialogo tra l'autore del libro sul grande musicista barocco con il professore Elio Ambrogio. Un'indagine sul tra il genio tedesco e i vari aspetti del Creato.

L'evento è stato organizzato dalla biblioteca "G. Ferrero" di Alba.

Nel video il servizio di Paolo Ciliutti.