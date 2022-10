Autumnus Caraxonensis: buona la seconda! [FOTOGALLERY]

Nella tiepida giornata d’autunno di domenica 16 ottobre si è potuto finalmente mandare in onda la diciottesima edizione della manifestazione "Autumnus Caraxonensis", che come circolo Acli organizziamo ogni anno.

Era iniziata male con l’impedimento di chiudere, per problemi di viabilità per Breo, via Rosine e piazza Concordia, troncando così il naturale anello di percorrenza dei visitatori, oltre allo spazio per esporre; poi domenica 9, la pioggia, che ci ha fatto desistere con la decisione di rimandare alla domenica successiva.

La delusione è stata, però, sopraffatta dall’entusiasmo provocato dal vedere il centro di Carassone pieno di visitatori, il punto ristoro affollato già da prima di mezzogiorno e dove tutto quello che era stato preparato è andato a ruba, i gonfiabili erano pieni di bambini allegri e schiamazzanti e tantissimi ad applaudire le esibizioni degli sbandieratori e la sfilata con i signori di Carassone. Il bus navetta ha fatto quindici viaggi da Breo a Carassone, molti di più degli anni precedenti.

L’unico neo il vuoto di parte di via Vigliotti per l’assenza di una associazione che sarebbe stata presente alla prima domenica e la rinuncia all’ultimo momento di alcuni espositori.

Io credo che poche altre manifestazioni diano una gamma così vasta di attrazioni, infatti oltre alle bancarelle dei lavori abbiamo offerto antichi mestieri, mostra del pittore Egidio Longo, lavori di graffiti, bocce quadre, macchine storiche, gonfiabili per bambini, sbandieratori oltre a tutta l’offerta gastronomica.

Naturalmente tutto questo è stato possibile grazie ad un super impegno del direttivo, che ringrazio, ma anche da chi ha collaborato in varie misure: la fondazione CRC e gli sponsor (S.A.L., Avagnina carrozzeria, Silver service, Gazzola carburanti, hobby legno, Candela immobiliare, granda revisioni) per la parte finanziaria, il comune per la logistica, i vigili urbani per la viabilità, Elio e Franca per le pizze, la fam. Bestiale per l’uso del cortile, il gruppo del palio di Carassone, i signori di Carassone, impersonati da Rossella Cavagno e Fausto Pettavino, con la loro corte, Dino, Claudia, Andrea, Vittoria e Camilla, Marina, Matteo e Federico, Gianluca e Andrea. Grazie agli espositori e a tutti quelli che ci hanno fatto visita con l’augurio che siano rimasti soddisfatti e di rivederli il prossimo anno.

Domenico Bertolino

Presidente circolo Acli Carassone