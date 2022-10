Limone Piemonte: oltre 440.000 euro per gli interventi di ripristino post-alluvione

Sono oltre 440.000 gli euro complessivi che il Comune di Limone riceverà dalla Regione Piemonte a sostegno degli interventi d’urgenza riconosciuti necessari dopo il passaggio – nell’ottobre 2020 – della ‘tempesta Alex’.



A comunicarlo al nostro giornale il sindaco Massimo Riberi. Del totale, 120.000 euro andranno al ripristino del muro e della scogliera in corrispondenza dell’area gioco comunale e del ponte in legno comunale di località Limonetto, 250.000 alla sistemazione delle scogliere della via Romana, 25.000 al ripristino della viabilità dei piazzali comunali dell’ex Palaghiaccio in regione Meani e 50.000 alla rimozione del materiale litoide del Vermenagna accumulato tra il ponte di via Divisione Alpina Cuneense e regione Santa Caterina.



“Questi fondi sono stati ottenuti grazie soprattutto all’intervento degli uffici regionali, del presidente Alberto Cirio e dell’assessore Marco Gabusi, che ringrazio, ma anche grazie al nostro continuativo monitoraggio – ha detto Riberi - . Non abbiamo mai mollato la presa nel chiedere quello che semplicemente ci era già stato promesso”.



“I lavori da portare a termine sono ancora tanti – assicura e conclude il sindaco - . Quelli sulla strada Romana, per esempio, o la pulizia dei torrenti a monte. Speriamo che il nuovo governo mantenga la promessa fatta durante il sopralluogo dell’allora capo della Protezione Civile Borrelli, ovvero quella di un finanziamento di oltre 20.000.000 di euro totali”.