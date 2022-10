Delegazione francese a Pontechianale per il progetto "Grands Cols": Colle dell'Agnello aperto fino al 2 novembre

Commenta l'assessore al Turismo di Pontechianale Paolo Gaudissard: "La conferma della Provincia al prolungamento dei tempi di apertura del Colle è un'ottima notizia. Questa permette di aumentare la possibilità di scambio e turismo tra territori transfrontalieri. Non posso che ringraziare tutti gli attori istituzionali che hanno reso possibile questa proroga. Il Valico ha un'importanza fondamentale per l'indotto economico della Valle Varaita e non solo. Garantire un periodo di maggiore fruizione non può che giovare all'economia locale, a cui questa Amministrazione comunale guarda con attenzione, consapevole del valore e delle potenzialità dell'Agnello".