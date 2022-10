Operazione 'Predictio': sgominata operazione di spaccio tra Liguria e Piemonte [VIDEO]

Sono ventidue le persone arrestate dalla polizia di Imperia con l'accusa di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti - aggravante per l’ingente quantitativo - nell'ambito dell'operazione 'Predictio'. Coinvolti nell'attività i territori di Liguria e Piemonte: la serra di hashish e marijuana era ubicata a Ventimiglia.

Per i soggetti coinvolti custodie in carcere in quattro casi, arresti domiciliari e obbligo di dimora in due - rispettivamente - , divieto di dimora in tre e obbligo di presentazione alla polizia in uno.

A concludere l'operazione un blitz frutto di una lunga e articolata attività d'indagine. Fondamentale l'arresto in flagranza di M.M., classe 1959, nel marzo 2020: era stato sorpreso in possesso di stupefacenti e un arsenale di armi da guerra, esplosivi e armi comuni da sparo. Dal sequestro è stata rinvenuta anche un'enorme quantità di documenti e appunti in cui veniva annotata minuziosamente l'attività illecita, con indicazione di acquirenti, quantitativi, tipologie di stupefacente, prezzi e cifre corrisposte o da corrispondere.