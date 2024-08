Frana in alta Valle Gesso: chiusa la strada verso il Valasco e attivato il Centro Operativo Comunale

Come preannunciato, il sindaco di Valdieri Guido Giordana ha firmato un'ordinanza di chiusura della strada del Valasco interessata da una frana a seguito del violento temporale di ieri.

In località Terme sono esondati, lungo la strada di accesso alla Piana del Valasco, i valloni laterali di "Cabrera" e "Cougné": grave il dissesto con deformazione della carreggiata che richiede un tempestivo intervento per la messa in sicurezza del sito.

La strada è stata chiusa al transito veicolare e pedonale da Regione Terme di Valdieri, ma chiaramente viene garantito il transito ai mezzi di soccorso e di vigilanza. È previsto infatti in tarda mattinata, il recupero degli ultimi dieci escursionisti bloccati al Valasco: l'operazione sarà condotta dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, coadiuvato dal Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza).

Ricordiamo che nel pomeriggio di ieri, lunedì 26 agosto, erano già state evacuate 25 persone con elicottero Drago 66 dei vigili del fuoco e cinque soccorse a piedi. Hanno operato i tecnici del Soccorso alpino di Cuneo e il nucleo del Soccorso alpino della Guardia di Finanza.

Attivato anche il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) nel Palazzo municipale per garantire le funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale, predisporre una pianificazione speditiva delle azioni di assistenza agli escursionisti e la loro evacuazione, e garantire la corretta informazione alla popolazione sulla situazione in atto. Il C.O.C. rimarrà attivo fino alla cessata emergenza.

Il sindaco Giordana: “Stiamo valutando con i tecnici come mettere al più presto in sicurezza il percorso. E poi sarà il momento della conta dei danni”.