Costi energetici alle stelle, il comune di Garessio corre ai ripari riducendo le ore di illuminazione pubblica

Come anticipato pochi giorni fa (leggi qui), l'amministrazione comunale di Garessio ha varato un piano di risparmio per l’illuminazione pubblica per fronteggiare il “caro bollette” e i sensibili aumenti avuti con bollette mensili.

Superano i 20mila euro quelle arrivate negli ultimi tre mesi (27.514 euro ad agosto, l’anno prima nello stesso mese se ne erano spesi invece 6.906).

"In totale a fine settembre sono già stati spesi complessivamente 161.879 euro (87.149,49 in più rispetto alla somma dell’anno prima nello stesso periodo), mentre nel 2021 la spesa alla fine dell’anno era stata di 122.092 euro." - spiega il sindaco, Ferruccio Fazio - "Stando ai dati dell’ufficio Ragioneria si evidenzia un aumento del 900%, rispetto a gennaio 2021, solo parzialmente compensato dall’annullamento di oneri di gestione e le previsioni per il 2022 sono di 260mila (a meno di modifiche sostanziali delle tariffe) e per l’anno successivo si attestano sui 350mila. Come già discusso in Consiglio e giovedì 20 ottobre in Giunta - di comune accordo con i tre gruppi di minoranza, che hanno condiviso la decisione e si sono confrontati a lungo sulla tematica con gli uffici preposti e la maggioranza - si è quindi deciso di spegnere le luci pubbliche di gestione comunale nell’orario notturno da mezzanotte alle 5 del mattino."