Roccasparvera, pomeriggio di festa con il progetto "Nuovi Mondi Anziani e Comunità"

Venerdì 28 ottobre a Roccasparvera si terrà un nuovo appuntamento dedicato alle persone over 60, nonni e non, e a bimbi di età inferiore ai 12 anni, nell’ambito del progetto Nuovi Mondi Anziani e Comunità.

Dalle 17:00 in avanti gli operatori sociali del progetto e i volontari dell’organizzazione di volontariato Insieme Diamoci Una Mano vi aspettano ai campi sportivi di Roccasparvera (via del Potasso, 16) per un pomeriggio di divertimento, di racconti e per una merenda a base di “mundai” tutti insieme.

L’iniziativa si inserisce all’interno di una serie di proposte dedicate ai grandi e ai piccini, con l’obiettivo di favorire l’incontro e lo scambio della tradizione locale. In questo caso il pomeriggio verrà arricchito da chiunque voglia raccontare le storie di un tempo sulla leggenda delle masche, che popolavano tutti i paesi della Valle Stura.

La partecipazione è gratuita, l’invito è di partecipare travestiti, portando con sé una vecchia scopa che servirà per alcuni giochi duranti il pomeriggio.

Per concludere il pomeriggio ci sarà la possibilità di mangiare tutti insieme le caldarroste preparate da alcuni nonni e volontari dell’ODV Insieme Diamoci Una Mano.

Per maggiori info contattare Alessia Bagnis, educatrice professionale, al 327 926 8399.