Il porro di Cervere confermato nei menù delle aziende ospedaliere srvite da Amos

Come già da diversi anni, anche per questa stagione 2022/2023, alla luce dei risultati raggiunti lo scorso anno, Amos s.c.r.l., nel pomeriggio di oggi, ha sottoscritto il rinnovo dell'accordo con il Consorzio per la tutela e valorizzazione del Porro Cervere.

Da novembre a marzo questo eccellente prodotto sarà fornito ai Centri cottura, gestiti per conto delle Aziende Sanitarie Socie A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, A.S.L. CN1 e A.S.L. AT.

Alla firma erano presenti il presidente di Amos Simone Mauro, il direttore Livio Tranchida, oltre che Daniele Portera, sempre per Amos, e un rappresentante del Consorzio dei produttori.