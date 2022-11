Alcase Italia lancia l'8^ edizione di "Illumina Novembre"

"Ognuno di noi può fare la differenza, ma è soltanto insieme che diventiamo una vera forza."

Il 20 ottobre 1998 nasceva ALCASE Italia OdV, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, affiliata all’ALCASE statunitense, per la lotta al cancro del polmone. Da allora informa sul cancro del polmone, sulla diagnosi, sul percorso terapeutico, sui nuovi farmaci. Moltissimi i progetti e le iniziative sensibilizzazione e prevenzione, con il supporto ai malati ed ai loro caregiver ed un team di esperti di eccellenza per i principali approcci diagnostico-terapeutici alla malattia.

Siamo giunti all'8^ edizione di "Illumina novembre". Per questo mese ALCASE Italia propone di illuminare di bianco o adorare con nastri/palloncini/fiocchi bianchi interi spazi del territorio italiano.

LA GIORNATA PIÙ IMPORTANTE SARÀ IL 19 NOVEMBRE, in cui tutti le città che hanno aderito all'iniziativa sono invitate ad alluminarsi per un collettivo e forte messaggio di speranza.

Insieme si può! L'impegno nella lotta contro il cancro al polmone, perché i malati e le loro famiglie abbiano l’attenzione dovuta e perché le persone sane, ma a rischio di sviluppare un cancro del polmone, sappiano che è possibile prevenirlo efficacemente.

​ “Ogni anno nel mondo" - spiega il Direttore Medico, Dr. Gianfranco Buccheri - “ha luogo una miriade di congressi di medicina oncologica con l’obiettivo primario di consentire, grazie all’incontro di medici, ricercatori di base, sviluppatori di nuovi farmaci e tecnologie biomediche, la condivisione dei risultati della ricerca scientifica ed il continuo progresso delle terapie mediche. La loro importanza è necessario che vada portata alla conoscenza di tutti, attraverso grandi eventi di sensibilizzazione sociale”.

Chi aderisce all’iniziativa di ALCASE, decidendo di illuminare o adornare di bianco gli spazi della propria città, può contribuire a far parlare di cancro al polmone finalmente in termini di prevenzione e curabilità. Sarà un modo per far luce su un qualcosa che non può essere trascurato e che è frutto anche dell'inquinamento degli ultimi decenni, oltre ad essere di grande conforto per i malati e le loro famiglie.

Insieme, sarà possibile diffondere messaggi davvero importanti:

– Lo screening, grazie alla diagnosi precoce, è in grado di salvare migliaia di vite umane;

– Oggi esistono nuove terapie personalizzate capaci di rendere molto meno aggressivo un tumore inoperabile, che finisce per convivere, anche per anni, con i malati così trattati.

- La possibilità di informare correttamente le persone, facendo passare il messaggio che la diagnosi non è una sentenza di morte e fornendo alla comunità degli ammalati solide motivazioni per un atteggiamento positivo e fiducioso.

“Da parte nostra” - dice la Prof.ssa Gatta - "noi di ALCASE non ci adageremo sui risultati ottenuti, ma continueremo a dare il nostro contributo per la ricerca, per una lotta globale al cancro al polmone”.

Insieme, e con l’impegno di tutti, la neoplasia polmonare potrà diventare una malattia che non fa più paura.

Guarda il video: https://youtu.be/lYq339dz3mI