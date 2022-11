Neive, le degustazioni di Barbaresco alla "Bottega dei 4 vini" si confermano per tutti i week end di novembre

In enoteca Elena e Giorgio accompagneranno gli appassionati in un viaggio alla scoperta delle diverse etichette, tra segreti e caratteristiche che contraddistinguono questo territorio.

Sei assaggi diversi a soli 12 euro, senza prenotazione, per conoscere l’essenza del Barbaresco, in un’atmosfera particolare che solo i locali storici dell’enoteca sanno regalare: dalla piazza principale del paese si volge lo sguardo al palazzo comunale dove è presente l’entrata del locale ricavato sotto terra, custode dei vini proposti dai 40 produttori del territorio di Neive, dove si coltivano nebbiolo, barbera, dolcetto e moscato, quattro vitigni che hanno ispirato il nome dell’enoteca “Bottega dei 4 Vini”, nata negli anni Ottanta.

“Barbaresco in Bottega 2022” è così l’occasione per vivere tutto questo, in un bicchiere di vino che apre alla conoscenza di Neive, un borgo fermo nel tempo, perfettamente conservato e gelosamente custodito dai suoi abitanti, dove la Torre sovrasta la città vecchia e si staglia orgogliosa in mezzo ad un mare di colline rigate da filari curati da mani amorevoli e cariche di quell’esperienza che si tramanda di padre in figlio.

Inoltre in bottega potete sempre trovare prodotti tipici locali: nocciole, composte, succhi di frutta e formaggi selezionati.

Elena e Giorgio vi aspettano per vivere in compagnia la passione per il vino perché “Il vino più buono, alla fine, è quello che si beve con gli amici!”.