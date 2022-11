Sterilità, il romanzo di esordio di Linda Arnaudo, fa tappa a Torino il 12 novembre

Dopo la pausa estiva riprende il tour di "Sterilità", opera prima della saluzzese Linda Arnaudo (Gruppo Albatros editore). E riprende da una città che per lei ha sempre avuto un significato particolare, tanto da definirla “ la linea conduttrice della mia vita”.

"A Torino- spiega l'autrice- ho trascorso parte dell’infanzia, sprazzi finali di adolescenza e una discreta dose di età adulta. Mi ha formata, forgiata, accolta e accettata con tutte le mie sfaccettature” .

Sabato 12 novembre alle 17.30 toccherà proprio alla capitale sabauda ospitare le vicende di un romanzo che sta riscuotendo un notevole gradimento tra lettori e critica, arrivando anche in Finale al Premio città di Latina che si terrà il 26 novembre.

In questa tappa, a dialogare con l’autrice ci sarà un’altra giovane saluzzese, Asia Cavallo, creatrice di una realtà social in cui le storie vengono veicolate in modo efficace e immediato.

Lettriceperantonom.asia nasce su Instagram il 14 ottobre del 2020 ma diversa è la data di nascita della passione di Asia per la lettura: “Una magia che caratterizza la mia vita ormai dai tempi che furono. Fatico a trovarne il momento di inizio”.

La pagina è nata con l’intento di raccontare i libri evolvendosi nel tempo in qualcosa di più grande.

“A oggi - ci racconta la book blogger - il mio progetto ha l’obiettivo di diffondere tematiche di valore, necessarie e di cui è fondamentale discutere, evitando che passino in sordina ai più” sottolinea, riferendosi ai diritti LGBT+, all’inclusione, al rispetto, all’educazione a temi chiave per chi vive nel 2022. Il tutto, sempre veicolato da un libro.

“Il rapporto con gli autori, le case editrici e i libri "conclude “è il fil rouge della mia pagina social”. Un’occasione per venire a conoscenza dei cinque protagonisti di "Sterilità", dei loro lati oscuri, di quella spinta propulsiva che in qualche modo li spinge a sopravvivere dopo aver affrontato l’horror vacui delle rispettive esistenze, attraverso le parole di chi con i libri ci convive quotidianamente e che li sa analizzare da un punto di vista differente" (Asia Cavallo è, infatti, laureata in psicologia).

“Quando ho scoperto la sua pagina - commenta Linda Arnaudo - sono rimasta colpita dal modo diretto e tempestivo con cui le trame venivano proposte: una maniera sintetica ma pregna di significati, capace, nel poco tempo e spazio a disposizione sui social, di catalizzare l’attenzione sui punti di forza di un romanzo. Mi è venuto spontaneo pensare a lei per una presentazione insieme”.

Trovandoci in un mondo che non può prescindere dal multimediale, è fondamentale considerare l’importanza di questo aspetto, senza perdere di vista il fascino della parola scritta su carta.

Le pagine di Sterilità, romanzo psicologico che entra in testa, sono infatti, ricche di rimandi letterari, oltrechè cinematografici, essendo la settima arte una grande passione dell’autrice.

Tutto pronto per una presentazione che prevede un’originale narrazione al femminile, attraverso due voci saluzzesi, e che si terrà presso la Pasticceria Orsucci di Via Borgaro 65, all’interno dell’iniziativa degli aperitivi letterari proposti nel quartiere Madonna di Campagna di Torino e portati avanti anche dalla Cartolibreria Nina.