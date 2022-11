"Violenze di mano... violenze di mente": a Savigliano un ciclo di incontri

Giovedì prossimo 10 novembre alle ore 21 prende il via il ciclo di incontri, tutti nella sera di tre giovedì, su temi di violenza coinvolgenti la comunità organizzato organizzato dal Rotary Club Savigliano con supporto di “I.I.S. Arimondi Eula” e di “Mai + Sole”, con patrocinio del Comune di Savigliano e della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano. Ciò nella convinzione che ci sia necessità di sostegni innovativi, anche in tema digitale per famiglie e scuole.

“Violenze di mano … violenza di mente” il titolo scelto per questo progetto che, indirizzato a scuole e docenti ma anche a genitori e adulti, è previsto in una prima fase, tra novembre e dicembre nella sala grande, concessa in uso per tale evento, del Centro Culturale Saviglianese in piazza Nizza, con relatori, genitori ed insegnanti. In una seconda, con studenti, nell’Istituto Arimondi Eula. Il ciclo di questa prima fase prevede tre incontri.