Saluzzo: Open day presso gli ambulatori di Diabetologia

Sabato 19 novembre, dalle ore 10 alle 16, in occasione della Giornata mondiale del diabete, l’associazione diabetici di Savigliano-Fossano-Saluzzo e la struttura di Diabetologia Endocrinologia territoriale dell’Asl CN1 organizzano un open day presso gli ambulatori di Diabetologia dell’ospedale di Saluzzo sul tema “Accesso alle cure per il diabete: se non ora, quando?”.

Nel corso dell’evento sono previsti il controllo della glicemia capillare e della pressione arteriosa, l’Indice di massa corporea, consulenze sui corretti stili di vita. Ai soggetti non diabetici sarà somministrato un questionario per la valutazione del rischio di insorgenza del Diabete tipo 2.

Alle ore 11 è in programma un intervento di Giorgio Grassi, diabetologo dell’Università di Torino, sul tema “La tecnologia nella prevenzione e cura della malattia diabetica”.

Hanno aderito il comune di Saluzzo (Terres Monviso) e di Moretta, dell’Associazione Medici Diabetologi Piemonte e Valle d’Aosta.