Il liceo artistico è la scuola adatta a te? Vieni a scoprirlo lunedì 21 novembre alla scuola aperta del liceo artistico di Cuneo (Video)

Cosa fare dopo le medie? Scegliere che cosa fare dopo la terza media non è mai facile. Tra licei, istituti tecnici e professionali l'offerta è ampia. Però se ti piace dipingere, disegnare o hai interessi per la grafica, il design, l'architettura e il linguaggio visivo in generale, allora, il Liceo Artistico Ego Bianchi è ciò che fa per te!

Scegliere questo liceo può fornire una preparazione culturale ampia, la capacità di approfondire, di cogliere il dettaglio, elasticità mentale, versatilità nello studio e problem solving. Il liceo artistico è la scuola perfetta per tutti coloro che hanno delle attitudini creative e che amano l’arte in generale.

In particolare il Liceo Artistico Ego Bianchi ha degli obiettivi specifici: esperienze operative, dialogo, valorizzazione della creatività degli studenti e indipendenza intellettuale. È un percorso che punta a sviluppare le capacità creative e la progettualità artistica sia attraverso lo studio di tecniche come pittura, scultura e design che con la pratica stessa dell’arte. Infatti, non solo gli studenti apprendono la teoria, ma liberano il loro lato creativo attraverso l’esercizio artistico. L’obiettivo di questo liceo è quello di preparare i ragazzi per le nuove professioni grafiche, sia nell’industria che nel web.





Qui i ragazzi intraprenderanno un percorso formativo volto alla crescita morale e intellettuale, allo sviluppo di competenze critiche e tecniche, allo studio di fenomeni estetici e alla pratica artistica, specializzandosi, a partire dal secondo biennio, nella triplice scelta di indirizzo, rispettivamente di arti figurative, architettura e ambiente, grafica.

Se desideri saperne di più, conoscere meglio il mondo del liceo artistico e entrare in contatto direttamente con professori e allievi, il prossimo appuntamento di scuola aperta è previsto lunedì 21 novembre (dalle 14:30 alle 16:30).

Per la scuola aperta è richiesta la prenotazione (entro 2 giorni dalla data) inviando mail alla docente referente: renata.raviola@bianchivirginio.it .