Ceva, gli studenti del "Baruffi" incontrano il vescovo di Mondovì

Questa mattina (martedì 22 novembre) gli studenti del “Baruffi” di Ceva hanno incontrato il vescovo della diocesi di Mondovì Egidio Miragoli che, in visita pastorale nei territori di Ceva e valle Tanaro, ha chiesto di conoscere anche la realtà dell’Istituto scolastico.

Il vescovo è stato accolto da una rappresentanza di alunni in aula magna, mentre chi è rimasto in classe ha potuto seguire mediante collegamento in Meet. Dopo avergli presentato le peculiarità che più contraddistinguono i quattro indirizzi del “Baruffi”, Cat, Afm, Liceo scientifico e Scuola forestale, i rappresentanti di Istituto, insieme alla dirigente scolastica e ad alcuni docenti, lo hanno accompagnato in visita ai laboratori.

La presenza del vescovo a scuola, in un contesto laico e rispettoso di ogni religione, si è rivelata una piacevole occasione di civico confronto. Monsignor Miragoli, sorpreso dalle tante attività e dagli importanti risultati raggiunti, ha spronato il “Baruffi” a valorizzarsi e promuoversi definendo la realtà scolastica «eccellenza del territorio».

In conclusione l’invito, rivolto agli studenti, a «Mantenere vivo il senso della storia della propria scuola e sentirsi parte della stessa»