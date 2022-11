Natale insieme… a voi! Ad Alba tanti eventi e proposte per vivere le Festività

“Natale insieme… a voi!” è il calendario di spettacoli, letture animate, visite guidate e concerti che i Servizi culturali del Comune di Alba propongono per festeggiare insieme il Natale.

La Biblioteca civica “G. Ferrero”, il Museo civico “F. Eusebio”, l’Istituto civico musicale “L. Rocca” e il Teatro Sociale “G. Busca”, dopo la prima edizione del 2021, hanno creato un nuovo cartellone di appuntamenti che si snoderanno da sabato 3 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023.

¯ La Biblioteca civica prosegue con le letture animate per bambini (età 0-6 anni) del ciclo “Una storia tira l’altra”, realizzate con il contributo della fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte. Cinque date per condividere il piacere della lettura ad alta voce: 3 dicembre in Biblioteca alle ore 10.30 con i volontari lettori per un’ora insieme con papà e figli, 6 dicembre nello spazio Caritas di piazza Cristo Re alle ore 14.45 per una lettura con laboratorio a cura di Officine Zeta, 13 dicembre in Biblioteca alle 10.30 con i volontari lettori, 16 dicembre al Centro d’incontro di via Rio Misureto alle 17.30 con l’associazione Le2Impronte e 20 dicembre nel circolo Acli di frazione Scaparoni alle ore 17.30 con i Micromundi. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

¯ Il Museo civico avvia le attività natalizie con l’iniziativa “Depositi aperti” domenica 4 dicembre: alle ore 16.00 con una speciale visita guidata, i visitatori potranno scoprire numerosi reperti non esposti, antropologici e naturalistici, e avranno modo di conoscere il lavoro dei ricercatori. Ingresso con biglietto del Museo.

¯ Giovedì 15 dicembre, la Biblioteca civica propone una bella novità: il primo appuntamento di un nuovo ciclo di incontri per bambini dai 6 agli 11 anni, “Immagina, sperimenta, crea”, laboratorio artistico a cura di Lollipop – spazio creativo. A partire dalla lettura di un albo illustrato i partecipanti verranno guidati nella creazione di una piccola “opera d’arte”, ogni volta ispirata a un tema diverso. Si inizia con il bosco in inverno. L’appuntamento è alle ore 17.00 in Biblioteca e ha la durata di un’ora e mezza. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

¯ Sabato 17 dicembre, alle ore 17.00, le sale del Museo civico accolgono il “Concerto di Natale per quattro trombe e pianoforte”. Alla tromba Marco Bellone, al pianoforte Giovanni Scotta, entrambi docenti dell’Istituto civico musicale “L. Rocca”, insieme agli studenti della classe di tromba dell’Istituto: Matteo Boglietti, Fausto Altare e Giulio Riolfo. Musiche di Handel, Purcell, Stanley, Vivaldi, Bach e brani di atmosfera natalizia. A seguire brindisi di auguri. Ingresso libero, prenotazione consigliata alla mail museo@comune.alba.cn.it.

¯ Il Teatro Sociale “G. Busca” apre la rassegna “Famiglie a teatro” con uno spettacolo dal sapore natalizio: Domenica 18 dicembre, alle ore 16.30, la sala nuova del Teatro ospiterà il musical “Bentornato Babbo Natale” della fondazione Aida. Il Natale è in pericolo! Babbo Natale non vuole più saperne di distribuire i regali! Due folletti e due bambini partono all’avventura per provare a risolvere la situazione…. Ingresso 10 euro.

¯ Giovedì 22 dicembre, alle ore 21.00, sempre al Teatro Sociale, l’Istituto civico musicale “L. Rocca” torna a proporre il suo tradizionale “Concerto di Natale” che vede coinvolti allievi e docenti per augurare Buon Natale in musica. Ingresso libero con prenotazione alla mail:istitutomusicale@comune.alba.cn.it

¯ Giovedì 22 dicembre è anche il giorno della “Festa di Natale della Biblioteca e del Museo”. Alle ore 16.30, con partenza da piazza Risorgimento, musiche natalizie in compagnia della Prismabanda. Alle ore 17.00, in sala Beppe Fenoglio, lo spettacolo per famiglie “La conta che si canta” con i Sulutumana e l’attrice Elena Gaffuri: la storia dell’incontro tra Nicola, un bambino che non è mai contento, e Nonno Gelo, un vecchio signore con la barba bianca e la camicia da boscaiolo. A bordo di una slitta magica inizierà un viaggio tra le meraviglie e i dolori del mondo. Grazie a Nonno Gelo, Nicola scoprirà il valore dei piccoli gesti e la magia della condivisione. A seguire merenda per tutti con cioccolata calda, biscotti e auguri in musica con la Prismabanda. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

A chiudere il calendario, nel mese di gennaio, sono ancora due appuntamenti:

¯ Venerdì 6 gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, “Il Museo dei piccoli - speciale Epifania”, un pomeriggio di giochi al Museo civico con attività creative, racconti e a seguire la merenda. Età consigliata: dai 6 agli 11 anni. Ingresso a 1 euro.

¯ Domenica 8 gennaio, alle ore 16.30, il secondo appuntamento della rassegna “Famiglie a Teatro” a cura del Teatro Sociale “G. Busca”. Ad andare in scena sarà lo spettacolo “Esercizi di fantastica” della compagnia Sosta Palmizi. Tre strani e grigi personaggi scoprono, grazie ai colori di una bellissima farfalla, il potere dell’immaginazione e quanto in alto si possa volare con le ali della fantasia. Ingresso 7 euro, ridotto 5 euro, minori di tre anni 3 euro.

I biglietti degli spettacoli del Sociale sono in vendita, tutti i giovedì dalle 15,00 alle 18.00, al botteghino del Teatro, alla Libreria La Torre o online su www.ticket.it.

L’Assessore alla cultura Carlotta Boffa: "Anche quest’anno i nostri servizi culturali offrono al pubblico delle famiglie un cartellone vario e ricco di proposte interessanti. Le attività sono davvero per tutti i gusti e ci auguriamo che lo spirito del Natale arrivi così in tutte le case e riscaldi i nostri cuori!"