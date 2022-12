Pietraporzio, due donne intossicate da monossido di carbonio nell'Ufficio Postale

Tragedia sfiorata, ieri, a Pietraporzio, dove due donne sono rimaste intossicate da monossido di carbonio a seguito di un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'Ufficio postale del paese, sito in via Municipio, al piano terra del palazzo comunale.

A restare intossicata in modo più grave l'impiegata presente in quel momento nel locale. La donna è stata elitrasportata all'ospedale di Cuneo in codice giallo. Conseguenze più lievi per un'altra donna, intervenuta per prestare i primi soccorsi e rimsta a sua volta intossicata. In ospedale per accertamenti anche un'impiegata del Comune, al lavoro nell'ufficio soprastante.

La sindaca di Pietraporzio Sabrina Rocchia ha emesso un'ordinanza con la quale ordina la disattivazione dell'impianto di riscaldamento all'interno dell'Ufficio. I vigili del fuoco hanno infatti rilevato la presenza di monossido di carbonio in corrispondenza di un termoconvettore alimentato a gas GPL. L'impianto resterà quindi spento fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, da attestare mediante dichiarazione di conformità da parte di un installatore.